Göz-Göz Avrupa aşkına

SÜPER Lig 'de bitime 2 maç kala 52 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe , bugün 33. hafta müsabakasında Gaziantep FK 'yı konuk edecek. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de Batuhan Kolak tarafından çalınacak.

Sarı-kırmızılılarda aşil tendonundan sakatlanan Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev 'in sezonu kapattığı belirtildi. Göztepe'de Krastev'in yanı sıra sarı kart cezalısı Brezilyalı golcü Janderson da bu maçta görev alamayacak. Çapraz bağları kopan Furkan Bayır ile dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle kaptan İsmail Köybaşı da müsabakada forma giyemeyecek.





GÜRSEL AKSEL'DE SON KEZ

GÖZTEPE, taraftarı önünde bu sezonun son iç saha maçına çıkacak. Sarıkırmızılılar, Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçla 5. sırada bitirecek. Trabzonspor'un da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde İzmir ekibi, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov yaptığı açıklamada, "Son maçın son düdüğüne kadar elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Oyuncularımıza güveniyor ve inanıyorum. Mücadelemiz sürecek" dedi.