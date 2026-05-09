Hedefe kilitlendi

Türkiye Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı yaşayan Göztepe Basketbol'da kaptan Ahmet Fatih Cantitiz, Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy ve Başantrenör Nehir Berk, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Sarıkırmızılı camianın yükselen basketbol yapılanmasını değerlendiren üç isim, hem play-off sürecine hem de kulübün geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Mütevazı bütçeye rağmen sezonun en dikkat çeken ekiplerinden biri olduklarını vurgulayan Göztepeliler, takım içindeki güçlü kimya ve taraftar desteğinin başarıdaki en önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi. Yönetimden teknik ekibe, oyuncu grubundan tribünlere kadar oluşan birlikteliğin Göztepe'yi kısa sürede Türk basketbolunun dikkat çeken kulüplerinden biri haline getirdiği ifade edildi.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Yarı finalde güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirten başantrenör Nehir Berk, rakiplerinin yüksek bütçesine rağmen mücadeleden çekinmediklerini söyledi. Berk, "Bandırma Bordo'nun yaptığı yatırımı herkes biliyor ama biz de çok iyi bir takımız. Kendi gücümüzü ve Göztepe camiasının gücünü göstereceğiz" dedi. Takım kaptanı Ahmet Fatih Cantitiz, "Biz sahaya kendimizi kanıtlamak için çıkıyoruz. Takım olarak birbirimize çok inanıyoruz" ifadelerini kullanırken, taraftara da destek çağrısında bulundu. Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy ise, "Çok büyük yatırım yapan takımlar var. Ama biz başından beri kendimize güveniyorduk ve mütevazı bütçemize rağmen son dört takım arasına kaldık" dedi.

SARI-KIRMIZILILAR BANDIRMA KARŞISINDA

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Play-Off'ta ilk turda OGM Ormanspor'u toplam 6 uzatmanın oynandığı unutulmaz seride 2-0'la eleyen Göztepe, bugün yarı finalin ilk maçında Bandırma Parmos Bordo BK'ya konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Rakibini 12 Mayıs Salı günü İzmir'de rövanşta konuk edecek Göztepe ilk maçta kazanıp final için avantajı eline almaya çalışacak. Yarı finalde eşitlik halinde seride üçüncü ve son maç ise 15 Mayıs Cuma günü normal sezonu daha üst sırada bitiren Bandırma ekibinin sahasında oynanacak.

"YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ"

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'ta Muşspor'a elenen Aliağa FK'da bu eşleşme öncesi göreve gelen teknik direktör Çağdaş Çavuş, yarım kalan hikayeyi tamamlayacaklarını söyledi. Çavuş, "Sahaya koyduğumuz istek, arzu ve direnç; bu takımın kimliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yeni sezonda da aynı inanç ve mücadeleyi sahaya yansıtarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Yol haritasının yeniden oluşturulacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Bu sezon yarım kalan hikayemizi, önümüzdeki sezon birlikte tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni sezonu hak ettiğimiz yerde bitirip mutluluğumuzu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.