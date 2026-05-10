Mauro Icardi Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu skorla, üst üste 4. toplamda 26. kez lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
ICARDI'DEN DUYGUSAL KUTLAMA
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi mücadelenin ardından duygusal anlar yaşadı.
Stadyumda kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı eşliğinde taraftarı selamlayan Icardi, gözyaşlarına hakim olamadı.
33 yaşındaki futbolcunun yaşadığı anlar, şampiyonluk kutlamalarına da damga vurdu.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin Haziran ayında sözleşmesi sona erecek.
Bu sezon 46 karşılaşmada sahneye çıkan yıldız santrfor, 16 gol atıp 3 asist kaydetti.