Haberler Spor Mauro Icardi Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti!

Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi, maç sonunda duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu skorla, üst üste 4. toplamda 26. kez lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

ICARDI'DEN DUYGUSAL KUTLAMA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi mücadelenin ardından duygusal anlar yaşadı.

Stadyumda kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısı eşliğinde taraftarı selamlayan Icardi, gözyaşlarına hakim olamadı.

33 yaşındaki futbolcunun yaşadığı anlar, şampiyonluk kutlamalarına da damga vurdu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen Icardi'nin Haziran ayında sözleşmesi sona erecek.

Bu sezon 46 karşılaşmada sahneye çıkan yıldız santrfor, 16 gol atıp 3 asist kaydetti.

