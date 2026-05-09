Pes etmedi, zirveye çıktı

İZMİR'DE 23 yıl önce powerlifter ve ağırlık kaldırma sporuna başlayan Can Yeşilpınar (43), geçirdiği ağır sakatlığa rağmen geçen şubat ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası'na katılarak, 'ağır sıklet masterler' kategorisinde 1'inci oldu. Toplamda sekizinci dünya şampiyonluğuna ulaşan Yeşilpınar, sağlık problemi olmadığı sürece spor hayatını bırakmayı düşünmediğini belirterek, "Şimdi Sırbistan'da ve Montenegro'daki powerlifting yarışmalarına hazırlanıyorum. Kendilerinin daveti üzerine, misafir olarak gidiyorum. Ancak asıl hedefim seneye yeniden yapılacak dünya şampiyonasına katılıp, bir kez daha şampiyon olmak" dedi.

DOKTORLAR RİSKLİ BULDU

MISIR'DAKİ şampiyona öncesinde sakatlığı nedeniyle doktorların riskli bulmasına rağmen hiçbir şekilde vazgeçmediğinin belirten Yeşilpınar, "Yine hafif antrenmanlarla devam ettim. Yapabildiğimi görünce de vazgeçmedim." dedi