Göztepe'nin Avrupa hayali Samsun'dan geçecek!

Göztepe 'nin Avrupa kupalarına katılabilmesi için sadece Samsunspor maçını kazanması yetmeyecek. Sarı-kırmızılıların kaderini Trabzonspor 'un Türkiye Kupası performansı da belirleyecek.

13 Mayıs Çarşamba günü yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak bordo-mavililer müsabakayı kazandığı takdirde finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak. Gençlerbirliği adını finale yazdırırsa Göztepe bu sezon Avrupa hayallerine resmen veda edecek. Tarihinde 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) yarı final oynayıp bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Göztepe son Avrupa maçına 1970 yılında çıktı. Kupa Galipleri Kupası 2'nci Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelen Göz-Göz, iki maçta da rakibine yenildi.