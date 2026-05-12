Beşiktaş şov yapacak

Beşiktaş, hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bıraktı. Taraftarın hem yönetim hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik protestoları ve istifa çağrıları Dolmabahçe'de yüksek sesle ifade edildi.

EN AZ 6 TAKVİYE YAPACAK

Trabzon yenilgisinin ardından Yalçın "Görevim devam ediyor" derken başkan Serdal Adalı öncülüğünde yönetim ise 1.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Takımda ciddi bir değişim kararı alınması bekleniyor. Kadroya daha önce 6 takviye yapacağını ifade eden Adalı'nın bu rakamı yukarı çekmesi planlanıyor. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya desteğini devam ettiriyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü'nün de Sergen Yalçın'a sahip çıktığı ve istifa etmesini istemediği aktarıldı. Siyahbeyazlı yönetim ile Yalçın, Çaykur Rizespor maçından sonra bir araya gelecek. Toplantıdan sonra Beşiktaş'ın yol haritası belirlenecek.