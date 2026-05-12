Bodrum avantajı kaptı

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur eşleşmesi ilk maçında Bodrum Futbol Kulübü, taraftarı önünde konuk ettiği Çorum FK'yı 1-0 yendi. 11. dakikada savunma arkasına sarkan Ali Habeşoglu'nun kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruş direğe takıldı. 19. dakikada Hotic'e ceza sahasinda yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

DENGEYİ ALİ AYTEMUR BOZDU

22. dakikada topun başına geçen Seferi kaleci Sehic'i geçemedi. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. 53. dakikada savunmadan atılan uzun topla buluşan Brazao'nun şutu çerçeveyi bulmadı. 65. dakikada Hotic'in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Ali Aytemur Bodrum FK'yı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 90. dakikada Burak'ın şutunu kaleci Sousa kornere çeldi. Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Kritik eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, Play-Off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.