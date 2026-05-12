Dipten gelip, tarih yazdılar

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 13. sıraya düşerek tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ı alıp üst üste 4 şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda ligi 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını sergiledi.

Söz konusu sezonun ardından Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu devam etmezken, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı. Haziran 2022'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Galatasaray'da ikinci kez başkanlığa getirilen Özbek, futbol A takımında teknik direktörlüğe kulübün altyapısından yetişen efsane isimler arasında yer alan Okan Buruk'u getirdi. 2021- 2022 sezonunda yaşanan tarihin en kötü performansının ardından Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı kulüp, yöneticileri, Okan Buruk yönetimindeki teknik ekibi, profesyonelleri ve her yıl gelişen kadrosuyla futbolda son 4 sezona damga vurmayı başardı.