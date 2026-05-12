Fener’de gündem hücum

Fenerbahçe, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde resmen düğmeye bastı. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, bu sezon yaşanan forvet sıkıntısını göz önüne alarak hücum hattına takviye planlıyor. Buna göre ilk adaylar; Borussia Dortmund'la kontratı sezon sonunda bitecek 10 numara Julian Brandt ve Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Alexander Sörloth oldu. İki başkan adayı da transferler için çalışma yapıyor. 2019'dan beri Borussia Dortmund'da olan 30 yaşındaki Alman 10 numara Julian Brandt, hücumda sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Bu sezon da 40 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Brandt'ı Roma ve Leverkusen de izliyor. Forvet için öne çıkan Atletico Madrid'den 30 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth da başkan adaylarının beğendiği bir isim... Sörloth, bu sezon İspanyol ekibinde 51 maçta 19 gol attı, 1 asist yaptı. Başkan adayları görüşmeleri devam ettirirken, anlaştıkları isimleri seçim kozu olarak kullanacaklar.