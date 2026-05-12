Kaf-Kaf potada mucize yarattı

Sezon boyunca Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmenin en büyük adayı olarak gösterilen Karşıyaka, Ahmet Kandemir'in başantrenörlüğe gelişiyle mucize yarattı.

Son 7 maçta 5 galibiyet alan Kaf-Kaf, özellikle iç sahada oynadığı son Erokspor ve Bursaspor maçlarını son saniye basketiyle kazanarak bir peri masalına imza attı. 52. yılında da Basketbol Süper Ligi'nde tutunan yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ahmet Kandemir, bu süreçle ilgili açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı: "Aldığımız galibiyet sayısına rağmen ligde kalma mücadelesini daha erken rahatlatabilirdik ancak sezon boyunca çok farklı ve beklenmedik maçlar yaşandı. Oyuncularımı özellikle tebrik ediyorum, çünkü geri düşmemize rağmen mücadeleyi bırakmadılar ve son topa kadar savaşmaya devam ettiler. Bu takımın karakterini gösteren en önemli nokta da buydu" diye konuştu.