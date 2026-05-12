Karşıyaka’da Yasin bilmecesi

Bu sezon üst lige çıkma hedefini tutturamayan 3. Lig ekibi Karşıyaka'da Yasin Uzunoğlu bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında Muğlaspor'dan kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda 11 kez ağları sarsarak takımın vazgeçilmezi olurken, 2. devrede Ömer Faruk Sezgin'in bahis cezasının bitmesiyle rüzgar tersine döndü.

İkinci yarıda Yasin, kızağa çekildi. Forma şansı sınırlı kalan oyuncu, zaman zaman oyuna sonradan girse de ilk yarıdaki etkili performansını gösteremedi ve sadece 3 kez ağları sarstı. Ömer Faruk ise bir devrede oynadığı 16 maçta 16 gol atarak, Yasin'i unutturdu. Sezonu inişli çıkışlı grafikle tamamlayan Yasin Uzunoğlu'nun kiralık sözleşmesi resmen bitti. Yasin'in bonservisinin alınıp-alınmayacağı yeni gelen yönetim ve teknik direktör Burhanettin Basetemür ile yola devam edilip edilmemesine bağlı olarak belli olacak.