Manisa istikrar yakalayamadı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda teknik direktör istikrarı dikkat çekerken, bazı kulüpler ise sık sık hoca değiştirdi. 6 sezondur Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Manisa ekibi bu sezon boyunca üç farklı teknik direktörle çalıştı.

Sezona Taner Taşkın'la başlayan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda ise teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'yı getirdi. Ardından Dalcı ile de yollarını ayıran Manisa FK, Ahmet Pektaş ile anlaştı. Bir sezon içerisinde 3 teknik direktör değiştiren siyah-beyazlı ekip, Play- Off'a kalamadı. Taner Taşkın yönetiminde siyah-beyazlılar, 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Daha sonra Mustafa Dalcı takımın başına geçerek çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dalcı, Manisa FK'nın başında 24 puan topladı. Ege ekibinin başından sürpriz bir şekilde ayrılan Mustafa Dalcı'nın ardından Ahmet Pektaş ile yoluna devam eden Manisa ekibi, 14 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı ve 21 puan topladı.