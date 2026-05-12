Muğla tarih yazdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bursa'daki unutulmaz Play- Off finalinde Elazığspor'u seri penaltılarda 8-7 mağlup eden Muğlaspor, 3 yılda 3 şampiyonluk yaşayıp Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 1'inci Lig'e çıktı.

Dolu tribünler önünde oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma anları golsüz eşitlikle sonuçlandı. Büyük heyecanın yaşandığı seri penaltılarda maçı 8-7 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Yeşil-beyazlılar 2023-2024 sezonunda ilk olarak Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olurken, geçen sezon yeniden 3'üncü Lig'e dönmeyi başaran Muğlaspor, 2'nci Grup'ta uzun süre stadı olmamasına rağmen sezonu zirvede bitirip bir şampiyonluk daha yaşadı. Bu sezon ise 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Ege temsilcisi şampiyon olan Batman Petrolspor'la zirve mücadelesi verdi. Üst sıralardan hiç kopmayan Muğlaspor, ligi 72 puanla 2'nci sırada tamamladı.

ÜÇ SEZONDA ÜÇ KUPA

Play-Off 1'inci Turu'nda Şanlıurfaspor'u elemeyi başaran Muğlaspor, Bursa'daki finalde Elazığspor engelini de aşarak hedefine ulaştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve üst üste 3 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç kupayı beraber kaldırdı. Muğlalılar onlarca otobüs ve özel araçlarıyla Bursa'ya akın etti. Tribünler yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Sezon başında hedefi 'Önce birlik sonra 1'inci Lig' olarak belirledik. İyi ki hepimiz Muğlalıyız. İyi ki Muğla'da yaşıyoruz. Çok yönlü kazanım var. İnanın şampiyonluk bunun sadece son finali. Bir şehrin inandığında üstesinden gelemeyeceği hiçbir şeyin olmadığının ispatını yaptık. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Hemen sıcağı sıcağına ikinci evi olan Muğla'yı ve Muğlaspor'u tebrik etti" dedi.

BİR ŞEHRİN KADERİNİN DEĞİŞTİĞİ AN

Seri penaltı atışlarında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. 7. penaltı atışlarında topun başına gelen Zihni Temelci'nin vuruşunu Elazığspor kalecisi Furkan Köse sağına uçarak kurtardı. Ancak top ilginç bir şekilde kavis alarak ağlarla buluştu. Ardından Muğlaspor seri penaltı atışlarını 8-7 kazanarak tarihi bir zafere imza attı. Bir şehrin kaderini değiştiren penaltı atışı, sosyal medyada ülke gündeminde en çok izlenen görüntüler arasına girdi.