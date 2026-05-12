Paris Saint-Germain mutlu sona çok yakın

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint- Germain ile Brest karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 1-0'lık skorla kazandı. Paris'e galibiyeti getiren golü 82. dakikada Desire Doue kaydetti. Bu sonucun ardından 73 puana yükselen PSG, en yakın takipçisi Lens ile arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 6'ya ve 15 averaja çıkardı. Brest ise 38 puanda kaldı. PSG, gelecek hafta en yakın takipçisi Lens'in konuğu olacak. Brest ise Strasbourg'u ağırlayacak. Paris temsilcisi aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıktı. PSG sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.