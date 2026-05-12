Romulo bereketi

Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemesi, Göztepe'ye büyük bir maddi getiri sağladı. Sarıkırmızılıların sezon başında 20 milyon Euro'ya sattığı Brezilyalı yıldız Romulo'nun performans bonusları tamamlandı. Maç sayısı, skor katkısı (gol ve asist) ve Şampiyonlar Ligi katılımı hedeflerini dolduran Romulo sayesinde İzmir ekibi 5 milyon Euro daha kasasına koydu. Böylece toplam gelir 25 milyon Euro'ya ulaştı. Sezon başında Leipzig'e transfer olan Sambacı forvet, kısa sürede beklentileri karşılayarak kulübüne hem sahada hem de mali anlamda büyük katkı sundu.

Sarı-Kırmızılı yönetim, bu satışla kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birini elde etmiş oldu. Transfer anlaşmasında yer alan bir diğer önemli madde ise satış sonrası payı. Romulo, Leipzig'den başka bir takıma transfer olursa bonservisinin yüzde 15'i Göztepe'nin olacak. Bu hüküm, ilerleyen yıllarda da İzmir ekibine ek gelir kapısı açabilir. Göztepe, Romulo'dan elde ettiği gelirle hem transferde atak yapmayı hem de altyapı ve mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.