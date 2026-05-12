Trabzonspor’da Muçi için son karar

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, 10 maçlık gol orucunu Beşiktaş derbisinde bozdu. Bordo-mavili takımın hocası Fatih Tekke'nin "Gerçek Muçi'yi gördük" diyerek övdüğü oyuncunun 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun dün dolduğu ancak tarihin 20 Mayıs olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor, Beşiktaş'a yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi güncellemeyi düşünüyor.

21 GOLE KATKI VERDİ

Tekke'nin takımda kalmasını istediği oyuncu için, siyah-beyazlıların indirime gidebileceği fakat bonservisin önemli bir bölümünü nakit istediği öğrenildi. Muçi'nin gönlünün, Trabzonspor'da olduğu ve bu faktörün eli rahatlattığı belirtildi. Teknik heyet, problemin çözümleneceğine inanıyor. Bu sezon Trabzonspor'un skor yükünü çeken Ernest Muçi, 14 gol-7 asistle 21 gole doğrudan katkı sağladı. Bordo-mavili formayla kariyer rekorunu kırdı.