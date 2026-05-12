Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı’ndan 25. Yıl zaferi

EAYK Kış Trofesi kapsamında düzenlenen "Yaşar Üniversitesi 25. Yıl Kupası Yelkenli Yarışı"nda, üniversitenin yelken takımı şampiyonluk kupasını kaldırarak başarılarına yenisini ekledi. Çeşme Marina'da, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Kış Trofesi kapsamında gerçekleştirilen "Yaşar Üniversitesi 25. Yıl Kupası", iki gün süren çekişmeli yarışlara sahne oldu. Toplam 14 teknenin mücadele ettiği organizasyonda, Yaşar Üniversitesi Yelken Takımı üstün performansını koruyarak grubunu zirvede tamamladı. Takım, en yüksek performanslı teknelerin yer aldığı ORC A kategorisinde birinci oldu. EAYK Başkanı Herman Van Lierde takımın yüksek potansiyeline dikkat çekerek, gençlerin yelken sporuna dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organizasyonun gelenekselleşmesi mesajını verdi.