Denizli’nin tesisleri ortak kullanılacak

Futbolda Bölgesel Amatör Lig'de de tutunamayıp Denizli Süper Amatör Lig'e düşen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor, yeni sezonda tesislerini kentin 3'üncü ligdeki temsilcisi Denizli İdmanyurdu ile ortak kullanacak. Yeşil-siyahlı taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği kararla ilgili açıklama yapan Denizlispor yönetimi, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Haluk Ulusoy ve Zafer Katrancı Tesisleri'ni 2026-2027 sezonundan itibaren Denizlispor ve Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü'ne ortak kullanmaları kararı aldıklarını iletmiştir" dedi. Açıklamada, "Adı geçen tesislerin kullandırılması konusunda yetkili kurum Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'dür. Dolayısıyla alınan karara dair Denizlispor yönetim kurulunun yapacağı çok birşey yoktur. Haluk Ulusoy ve Zafer Katrancı Tesisleri, Denizlispor'umuz ile bütünleşmiş ve tarihi bir öneme de sahiplerdir. Yönetim kurulumuza iletilen bu karar içimize hiç sinmediği gibi yönetimimizi ve camiamızı çok çok üzdüğü de gerçektir. Geçmiş yönetimlerce yapılan yanlışların ve sorumsuzlukların nelere mal olduğunu da son dönemde yaşadıklarımız ile görüyoruz" ifadeleri yer aldı.