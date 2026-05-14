Fenerbahçe’de bomba iddia! Aziz Yıldırım genç hocaya yöneldi

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'ın teknik direktör planı şekillenmeye başladı. Camianın gündeminde yer alan adaylar değerlendirilmeye devam ederken, Yıldırım'ın son dönemde dikkat çeken farklı bir isim üzerinde durduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli kulüpte teknik adam tercihi seçim sürecinin en kritik başlıklarından biri olarak görülüyor.
AYKUT KOCAMAN PLANI ŞİMDİLİK RAFA KALDIRILDI
Fenerbahçe'de başkanlık yarışına hazırlanan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusunda yeni bir yol haritası belirlediği öne sürüldü. Daha önce takımın başına yeniden Aykut Kocaman'ın getirileceği iddiaları gündeme gelirken, deneyimli teknik adam seçeneğinin şimdilik geri plana alındığı belirtildi.
Sarı-lacivertli camiada Kocaman ismiyle ilgili görüş ayrılıklarının yaşanması nedeniyle Yıldırım'ın farklı adaylara yöneldiği ifade edildi. Teknik direktör tercihinin seçim sürecinin en kritik başlıklarından biri olduğu yorumları yapılırken, kulislerde sürpriz bir ismin öne çıktığı konuşuluyor.
GÜNDEMDEKİ İSİM NURİ ŞAHİN
İddialara göre Aziz Yıldırım'ın listesinde ilk sıraya yükselen isim Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin oldu. Genç teknik adamın Avrupa futboluna yakın anlayışı, modern oyun sistemi ve gelişime açık yapısının Yıldırım'ın dikkatini çektiği aktarıldı.
Nuri Şahin'i uzun süredir takip ettiği belirtilen Yıldırım'ın, yeni yapılanma sürecinde genç ve vizyoner bir teknik adamla çalışmak istediği öne sürüldü.