Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ederson gidiyor bakın yerine kim geliyor...

Süper Lig’de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin, kaleci Ederson ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı file bekçisinin yerine yeni bir isim aradığı ve bu doğrultuda Yunanistan’a yöneldiği iddia edildi. Kanarya’nın, Olympiakos’un kalecisini transfer listesine aldığı belirtilirken, konuyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Yeni sezon planlamasına yoğunlaşan sarı-lacivertliler, kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Özellikle kaleci mevkisi öncelikli gündem maddesi haline gelirken, sezon başında transfer edilen Ederson'un performansının beklentilerin altında kalması sonrası ayrılık ihtimali gündeme geldi.

Brezilyalı file bekçisiyle yolların ayrılmasının planlandığı ifade edilirken, Fenerbahçe yönetiminin "bir numara" pozisyonu için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını hızlandırdığı konuşuluyor.

İTALYANLAR KALECİYİ AÇIKLADI

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisi yerine gündemine aldığı Yunan kalecinin ismini açıkladı.

TZOLAKIS BOMBASI

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis ile ilgileniyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Haberde, sarı-lacivertlilerin ilgisi dışında Yunan kaleciyle çok sayıda Avrupa kulübünün de ilgilendiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Konstantinos Tzolakis'in transfer şartlarını konuşmak için görüşmelere başladığı da kaydedildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Öte yandan Kanarya'nın 23 yaşındaki file bekçisi için 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapabileceği aktarıldı.

SATMAK İSTEMİYORLAR

Yunan ekibinin Tzolakis'i satmak istemediği ancak başarılı eldivene olan yoğun ilgi sebebiyle takımda tutmanın zor olduğu da eklendi.

PERFORMANSI

Tzolakis, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 42 maçta kalesinde 34 gol gördü. 23 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞME DURUMU

Yunanistan doğumlu kalecinin, takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 1.93 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

