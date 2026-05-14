Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ederson gidiyor bakın yerine kim geliyor...

Öte yandan Kanarya'nın 23 yaşındaki file bekçisi için 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif yapabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Konstantinos Tzolakis'in transfer şartlarını konuşmak için görüşmelere başladığı da kaydedildi.

Haberde, sarı-lacivertlilerin ilgisi dışında Yunan kaleciyle çok sayıda Avrupa kulübünün de ilgilendiği ifade edildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis ile ilgileniyor.

SATMAK İSTEMİYORLAR

Yunan ekibinin Tzolakis'i satmak istemediği ancak başarılı eldivene olan yoğun ilgi sebebiyle takımda tutmanın zor olduğu da eklendi.

PERFORMANSI

Tzolakis, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 42 maçta kalesinde 34 gol gördü. 23 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞME DURUMU

Yunanistan doğumlu kalecinin, takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 1.93 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.