Ayvalıkgücü’ne protokol morali

3'üncü Lig'de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 17.00'de tarihi Play-Off final maçına çıkacak Ayvalıkgücü Belediyespor'a kent protokolünden moral geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki heyet, Ayvalıkgücü Belediyespor'u ziyaret etti.

DESTEK MESAJLARI VERİLDİ

Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan karşılaşma öncesinde takıma başarı dileklerini ileten heyet, kulübe destek mesajlarında bulundu. Play-Off'ta favori olarak görülen rakipleri Karşıyaka ve Eskişehirspor'u hiç gol yemeden elemeyi başaran Ayvalıkgücü, teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste ikinci kez finale çıkmıştı.