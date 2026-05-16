Haberler Spor CANLI İZLE | SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor - Göztepe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de harika bir grafik çizerek son haftaya 55 puanla 5. sırada giren İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları biletini cebine koyamayacak olsa da sezonu galibiyetle sonlandırmanın peşinde. İşte Samsunspor-Göztepe maçının detayları...

Trendyol Süper Lig'de perde kapanıyor. Son haftanın en kritik maçlarından biri Samsun'da oynanacak.

Sezonu ilk 5 içinde bitirmeyi hedefleyen Göztepe, bu yarışın gerisinde kalan Samsunspor'a konuk olacak.

SAMSUNSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Kocuk; Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou; Kayan, Coulibaly, Holse, Ndiaye; Marius

Göztepe: Lis; Bokele, Heliton, Altıkardeş; Cherni, Miroshi, Mohammed, Kurtulan; Antunes, Santos, Janderson

Mücadele 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

