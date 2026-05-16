Göz-Göz potada devamını getiremedi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı final üçüncü ve son ayağında Göztepe Basketbol, deplasmanda Parmos Bordo'ya 82-65 yenildi. Seride durum 2-1'e gelirken, sarı-kırmızılılar Süper Lig hayallerini erteledi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 41-37 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede iyi oyununu sürdüren Parmos Bordo, karşılaşmadan 82-65 galip ayrıldı. Parmos Bodro, finalde Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.