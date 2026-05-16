Karşıyaka’dan oyunculara ceza

Karşıyaka 3'üncü Lig'de üst üste üçüncü kez Play-Off'ta elenirken yönetim sezonun bitmesinin ardından geçen kasım ayında TFF'nin başlattığı bahis soruşturmasında ceza alan 7 as futbolcuya ağır ceza kesti. Yönetim, 45 gün ile 1 yıl arası ceza alan futbolculara yüklü miktarda cezaları tebliğ etti. Oyuncuların gelen ceza sonrası şok yaşadığı öğrenildi. Karşıyaka'da Tunay, Hıdır, Harun ve Yasin Uzunoğlu bahis soruşturmasında 45'er gün, Mücahit ve Erhan 3'er ay, Erol ise 12 ay ceza almıştı. Yönetim, sezon bittikten sonra bu futbolculara bazılarının yıllık ücreti kadar olan 3 milyon TL'yi bulan para cezaları tebliğ ettiği ve futbol şubesindeki birçok yöneticinin de cezalardan haberinin olmadığı iddia edildi.