Samsunspor - Göztepe maçına kaç saat kaldı? | Samsunspor - Göztepe maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı sürerken Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadele futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Kritik maç öncesinde gözler hem muhtemel 11’lere hem de karşılaşmanın yayın bilgilerine çevrilmiş durumda. Samsunspor-Göztepe maçının tarihi, saati ve yayın kanalı futbol gündeminde araştırılıyor. Detaylar…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

SamsunsporGöztepe karşılaşmasının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Göztepe zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve maç detayları…

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak kritik karşılaşmada Samsunspor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus, Drongelen, Soner, Makoumbou, Celil, Yalçın, Elayis, Coulibaly, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Denis, Miroshi, Antunes, Arda, Cherni, Juan, Janderson

