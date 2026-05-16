Saran'dan transfer jesti! 2024'te Fenerbahçe gündemindeydi...

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sadettin Saran yönetiminin, mart ayından bu yana çeşitli temaslar ve görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

Görüşülen golcülerden biri de Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy... Hem oyuncuyla hem de Alman kulübüyle belirli bir mesafe kat edildi.

Saran yönetimi, bu transfer raporunu iki başkan adayına da sundu.Guirassy transferinde son kararı 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim verecek.