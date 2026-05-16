Saran'dan transfer jesti! 2024'te Fenerbahçe gündemindeydi...

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine yaklaşılırken transfer gündemi de hareketliğini koruyor. Son gelişmelere göre, mevcut başkan Sadettin Saran’ın görev süresi içinde önemli mesafe kat ettiği yıldız golcüyü, adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’ye önerdiği iddia edildi.

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sadettin Saran yönetiminin, mart ayından bu yana çeşitli temaslar ve görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

Görüşülen golcülerden biri de Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy... Hem oyuncuyla hem de Alman kulübüyle belirli bir mesafe kat edildi.

Saran yönetimi, bu transfer raporunu iki başkan adayına da sundu.Guirassy transferinde son kararı 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda seçilecek olan yeni yönetim verecek.

2024'TE FENERBAHÇE GÜNDEMİNDEYDİ

Gineli oyuncu, 2024'te de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak o dönem Dortmund'u tercih etmişti.

BU SEZON 21 GOLÜ VAR

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 32, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı.

Gineli santrfor, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, 6 da asist yaptı.

