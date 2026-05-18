Düelloda kazanan yok

TRENDYOL Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. 17. dakikada Umut'un pasında topla buluşan Legowski'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 36. dakikada Bedirhan'ın pasını önüne iyi alan Metehan'ın Mert Müldür'ü geçtikten sonraki şutu farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarı Eyüpspor'un üstünlüğüyle geçildi. 68. dakikada İsmail'in vurmak istediği topu önünde bulan Fred farkı bire indirdi: 1-2. 79. dakikada Kerem eşitliği sağladı: 2-2. 82. dakikada sahneye tekrar Kerem çıktı ve takımını öne geçirdi: 3-2. 87. dakikada Eyüpspor Talha ile eşitliği sağladı: 3-3. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve maç 3-3 sona erdi. Fenerbahçe ligi 74. puanla 2. sırada tamamladı.