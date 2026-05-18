Şampiyon puansız noktaladı

TRENDYOL Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. 5. dakikada soldan Lang'ın yerden şutunu kaleci Ali Emre kornere çeldi. 6. dakikada korneri kullanan Sane direkt kaleyi düşündü, Ali Emre yine geçit vermedi. Aynı dakikada Sane'nin kullandığı kornerde Kaan'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti. 27. dakikada Diabate'nin savunma arkasına derinlemesine pasında topla buluşan Benedyczak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruşla Günay'ı mağlup etti: 1-0. Müsabakada ilk yarı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

ALİ EMRE GEÇİT VERMEDİ

53. dakikada Eren'in pasında topla buluşan Lang'ın şutunu Ali Emre çeldi. 60. dakikada Benedyczak karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi. 62. dakikada Diabate'nin aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 80. dakikada Jakobs'un ortasında Singo'nun kafa vuruşunda top direkten döndü ve kaleci Ali Emre'ye çarpıp kornere gitti. 88. dakikada Benedyczak'ın ceza alanı yayı üzerinden sert şutu kaleci Batuhan'ın da müdahalesiyle direkten döndü. Karşılamada kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca şampiyon Galatasaray evindeki son maçta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

UEFA KUPASI'NIN 26. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Galatasaray Lisesi'nde UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte UEFA Kupası'nı kaldıran takımın mü kaptanı Bülent Korkmaz, başkanı Faruk Süren ve teknik direktörü Fatih Terim katıldı. Özbek, "Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum" derken, Süren ise "26 yıl önce gün önemli bir kupa kazandık. Bundan sonra eminim ki Avrupa'dan bir kupa alınacaksa bunu Galatasaray yapacaktır" şeklinde konuştu. Terim de, "Galatasaray, ümit ediyorum kendi rekorunu kendisi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir" sözlerini sarf etti.