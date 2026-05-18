Trabzonspor kötü bitirdi

TRENDYOL Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Gençlerbirliği'ne 3-0 yenildi. 7. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Salih'in kafa vuruşunu kaleci Velho çeldi. 18. dakikada Karadeniz ekibinin Onuachu'yla bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 20. dakikada Pina'nın ortasında Onuachu'nun kafasını yine Velho çıkardı. 43. dakikada Pereira'nın ortasında Metehan'ın vuruşu direkten auta çıktı. 45. dakikada Metehan'ın ortasında Traore'bin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmada ilk yarı Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle geçildi.

FARK SON ANLARDA AÇILDI

65. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Salih'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 76. dakikada Tongya'nın ortasında Traore'nin kafası kaldı. 88. dakikada Abdurrahim'in çevirdiği topu Tongya tamamladı: 0-2. 90+4. dakikada Metehan'ın ceza sahası içinde dar açıdan şutunda top ağlarla buluştu: 0-3. Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu ve ligi 69 puanla 3. sırada tamamladı.