Amatörde olaylı final

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'un Manisa'da oynanan final maçında gerginlik çıktı. Grupta sezonu lider tamamlayan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, play-off finalinde İzmir temsilcisi Torbalıspor ile karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadelede Torbalıspor, rakibini uzatmalarda 3-1 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükselme yolunda önemli avantaj elde ederken, maç sonunda yaşanan gerginlik tribünlere de yansıdı. Maçın ardından Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor kalecisi Alper Doğan'ın kendisini eleştiren bir taraftara saldırırken, tribünde olaylar çıktı. Karşılaşmanın ardından Nurlupınarlı futbolcular büyük üzüntü yaşarken, maç boyunca saha içinde devam eden gerginlik maç sonrasında da devam etti.

TARAFTARLAR TARTIŞTI

MAÇ sonunda Nurlupınar kalecisi Alper Doğan, kendisini eleştiren bir taraftara saldırdı. Taraftarlarında tepki gösterdiği kaleciyle taraftarlar arasında arbede çıktı, polisin araya girmesiyle olaylar büyümeden yatıştı. Öte yandan deplasman yasağı bulunmasına rağmen Torbalıspor taraftarlarının stada alınmasına Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor cephesi tepki gösterdi. Maç sonrası sahada bekleyen Torbalıspor kafilesine de bazı yöneticiler tarafından tepki gösterilerek, takımın taraftarıyla birlikte galibiyet kutlaması yapmasına izin verilmedi. Normal sezonu rakibinin ardından ikinci sırada tamamlayan, play-offta Gaziemirspor ve Manisaspor'un ardından Nurlupınar'ı da eleyen Torbalıspor, 3'üncü Lig için tarafsız sahada eşleşeceği rakibiyle final oynayacak.