Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi

SÜPER Lig'i dördüncü sıradan bitiren Beşiktaş'ta kritik zirve sonrası ayrılık kararı geldi. Siyah-beyazlılarda geleceği belirsiz olan ve özellikle kupadaki Konyaspor maçının ardından taraftarın tepki gösterdiği teknik direktör Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ile kritik zirvede buluştu. 53 yaşındaki teknik adam, bu toplantıyla birlikte görevini bıraktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile ilgili kararın kısa süre içerisinde resmi olarak da duyurulması bekleniyor. Sergen Yalçın, ayrılık kararıyla ilgili "2021'de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için 'Tazminat kovalıyor' diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Hala Ole maaş alır, başka hoca alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz. Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar" diye konuştu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte futbol yapılanmasında görev alan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.

EN SKORERİ ORKUN KÖKÇÜ

Beşiktaş'ta ligde takımın en golcüsü kaptan Orkun Kökçü oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu sezonu 8 golle tamamlarken devre arasında takımdan ayrılan Tammy Abraham, 7 golle ikinci sırada yer aldı. Kış transfer döneminde takıma dahil olan Hyeon-gyu Oh ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımdan ayrılışı gündem olan Rafa Silva ise siyah-beyazlı ekibe 5 gollük katkı sağladı. Beşiktaş'ta bu dört oyuncunun dışında Cerny, Toure, Cengiz ve Jota 5'er, Djalo, Ndidi, Asllani ve Olaitan 2'şer, Rashica, Emirhan, Mustafa, Agbadou ve Murillo ise 1'er gol attı.