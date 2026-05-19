Camavinga bombası

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılıların orta saha transferinde gözünü dünya yıldızına çevirdiği belirtildi. Orta sahada gücüne güç katmanın hesaplarını yapan Galatasaray'ın, Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga'yı listesine eklediği iddia edildi. İspanyol devinde orta saha rotasyonunun kalabalık olması ve Madrid ekibinin yeni finansal ve sportif yapılanma planları, Aslan'ı bu transfer için cesaretlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, Avrupa'da başarı getirecek fizik gücü yüksek, hem savunma hem de hücum geçişlerinde kusursuz bir 8 numara arayan yönetimin, Camavinga formülü üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil olmak üzere tüm opsiyonları masaya yatırdığı belirtiliyor. Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan Camavinga, kariyerine Rennes altyapısında başladı. Gösterdiği performansla 2018-2019 sezonunda A takıma yükselme başarısı gösteren genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Madrid ekibinde 223 karşılaşmada görev yapan Camavinga, rakip ağları 6 kez havalandırdı ve 10 golün de pasını verdi.

LİGDE 16 İSİMDEN GOL KATKISI ALDI

Galatasaray'da ligde 16 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 15, Mauro Icardi 14, Barış Alper Yılmaz 8, Leroy Sane ve Yunus Akgün 7'şer, Gabriel Sara 5, Lucas Torreira ve Eren Elmalı 3'er, Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Wifried Singo 2'şer, Kaan Ayhan, Sac- ha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı golle şampiyonlukta önemli rol oynadı .Osimhen 15 kez rakip fileleri havalandırırken, ligde takımının golcü futbolcusu oldu. Icardi de Nijeryalı futbolcuyu 14 golle takip etti.