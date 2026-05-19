Etnospor heyecanı

GELENEKSEL sporların, sahne gösterilerinin ve dünya kültürlerinden izlerin bir araya geleceği 8'inci Etnospor Kültür Festivali, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin ilk açılışı saat 10.00'da Han Çadırı önünde öğrencilerle birlikte Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 11.00'de ise Atlı Sporlar Sahası'nda protokol katılımıyla resmi açılış programı düzenlenecek. Program kapsamında mehteran gösterisi, ritim performansı, protokol konuşmaları, sahne sanatları gösterileri, kortej geçişi, Türkmen atı gösterisi, atlı akrobasi, atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterileri yer alacak.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

HER yıl olduğu gibi vatandaşlarımız geleneksel Türk sporlarında yarışacak. Ayrıca kurulacak olan çadırlarda başta Türk yemekleri olmak üzere dünya mutfağından eşsiz yemekleri deneyimleme fırsatı da bulacaklar. Etkinliğin geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine yoğun bir talep olması bekleniyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada katılımcıları mahcup etmeyeceklerini belirtti.