Fener’in Devler Ligi yolu belli oldu

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu oynayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin şu andaki muhtemel rakipleri Avusturya'dan Sturm Graz, İskoçya'dan Hearts ve Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow) oldu. Ancak Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalini galip bitirir ve Premier Lig'i 4. sırada bitirirse (1 hafta kala 5'inci sıradaki Liverpool'un 3 puan önünde 4'üncü sırada) 2. Ön Eleme Turu'nda yer alan Bodo/Glimt ve Olympiakos bir üst tura otomatik olarak yükselecek ve dolayısıyla Sturm Graz, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasından çıkacak. Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması ve Premier Lig'de ilk 4 içinde yer alması durumunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts ve Polonya Ligi ikincisi olacak.

KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

Kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. İlk maç 21-22 Temmuz 2026'da, rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz 2026'da oynanacak. Sarı-lacivertliler 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi halinde 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek. Bu turda Fenerbahçe'nin en olası muhtemel rakipleri ise (Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp, Premier Lig'de ilk 4'te yer alması halinde) Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisi olacak. Play-Off turuna yükselecek toplam 6 takım ise birbiriyle eşleşecek. Bu turda 3 ekibe ek olarak Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos dahil olacak.