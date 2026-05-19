Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Yabancı kuralı planı bozdu

Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı.
10+4 PLANLAMASI
Yönetim, yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 sistemine uyum sağlamak için çalışmalar yürütüyor.
Teknik direktör Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası yeni kural için "Herkesin kafasını karıştıran, yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil." ifadelerini kullanmıştı.
Buruk, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile hafta içinde bir toplantı yaparak yeni bir yol haritası çizecek.
MAURO ICARDI KALIRSA...
Kontratı sona eren Mauro Icardi'nin takımda kalması halinde sarı-kırmızılılar 10 kişilik yabancı kontenjanını doldurmuş oluyor. 4 kişilik 23 yaş altı kontenjanı için uygun olan tek isim ise ara transferde gelen Rhenato Nhaga.
SÜRPRİZ AYRILIKLAR OLABİLİR
Buna göre, 23 yaş altı 3 yabancı daha alma hakkı bulunan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar meydana gelir. Kontenjanda yer açmak isteyen Aslan'ın Gabriel Sara, Roland Sallai ve İsmail Jakobs'a gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği iddia edildi. Sezona damga vuran isimlerden olan Sara, Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.
Okan Buruk'un jokerleri arasında yer alan Sallai, 47 maçta 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Senegalli sol bek Jakobs ise bu sezon 39 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol pası verdi.