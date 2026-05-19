Göztepe’de Leo harekatı

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 6. sırada tamamlayan Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, özellikle savunma hattında önemli hamleler yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon da gündemde olan ve transfer için temas kurulan 30 yaşındaki stoper Leo, yeniden Göz-Göz'ün radarına girdi. Son iki sezondur Atlethico Paranaense forması giyen Leo, bu süre zarfında 51 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Kariyerinde Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'da da forma giyen deneyimli oyuncu, hem lig hem de kupa deneyimi açısından önemli bir birikime sahip. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Leo'yla yeniden temasa geçen Göztepe kurmaylarının, transfer süreci için titizlikle plan yaptığı öğrenildi.

HELİTON'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Stoper hattında Heliton'un ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, kadrosunda kapsamlı bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyor. Hem hava toplarında hem de yerden oyun kurma konusunda güçlü olan oyuncunun, takımın savunma disiplinini artırması ve liderlik rolü üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca Leo, Göztepe'nin golcüsü Juan ile yakın arkadaş ve yeni sezonda takıma katılması halinde hem takım hem de proje hakkında bilgi aldı. Bu durum, oyuncunun Göztepe'ye adaptasyon sürecini hızlandıracak ve takım içindeki uyumu güçlendirecek önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Kulüp yetkililerinin, Leo transferinin yanı sıra mevcut kadro oyuncularıyla da uyumu artıracak özel çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

GÖZ-GÖZ'DE HELİTON VEDA ETTİ

GÖZTEPE'DE 2,5 yıldır forma giyen Heliton, kulübe veda mesajı yayınladı. Tecrübeli oyuncu, "Kariyerimin en unutulmaz anlarını Göztepe'de yaşadım. Taraftar, takım arkadaşları, antrenörler ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Göztepe'nin hikayemde ve ailemin kalbinde her zaman özel yeri olacak" ifadelerini kullandı. Brezilyalı savunmacı 2023-24 sezonunda 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadı, Süper Lig'de ise toplam 66 maçta 5 bin 798 dakika sahada kaldı. Bu sezon 32 maç oynayan Heliton, son karşılaşmada kırmızı kart görmüştü. Heliton, Göztepe'deki süre boyunca hem sahada hem de takım içindeki karakteriyle örnek gösterildi. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, oyuncuya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Heliton'un veda mesajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OGÜN BAYRAK BURSA YOLCUSU

GÖZTEPE'NİN tecrübeli sağ bek oyuncusu Ogün Bayrak'ın adı, 1. Lig'e yükselen Bursaspor ile anılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta lig atlayan Bursa temsilcisi, transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı ve rotasını tecrübeli sağ beke çevirdi. Bursaspor kurmaylarının, Göztepe'nin kapısını çalarak Ogün'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Göz-Göz yönetimiyle yapılan görüşmelerde, Ogün'ün transferi için masaya oturulduğu ve Bursaspor'un oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Tecrübeli sağ bek oyuncusunun ise kulüpten ayrılmaya tamamen sıcak bakmadığı, ancak gelecek sezon kadro yapılanmasındaki belirsizlik nedeniyle teklifleri değerlendirmek için süre istediği ifade edildi.

UĞUR KAAN YILDIZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Göztepe'de genç sağ bek oyuncusu Uğur Kaan Yıldız'ın takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Sezon ortasında Uğur'a teklif götüren kurmaylar anlaşma sağlayamazken, önümüzdeki günlerde genç yetenek ile yeniden masaya oturacak. Performansıyla takımın önemli oyuncuları arasında bulunan Uğur'un sözleşmesi gelecek ay sona erecek. Bu sezon 9 kez forma giyen Uğur, taraftarın alkışını almıştı. Genç oyuncunun geleceği, Göztepe'nin önümüzdeki sezon kadro planlamasında kritik rol oynayacak.