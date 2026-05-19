İzmir Ekonomi Türkiye şampiyonu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Erkek Eskrim Takımı, bu yıl Ankara'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşarak kupanın sahibi oldu. Türkiye genelinden iddialı ekiplerin yer aldığı şampiyonada adını zirveye yazdıran İEÜ'lü gençler, kupayı İzmir'e getirmenin gurur ve sevincini yaşadı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde milli sporcu bursuyla eğitim gören Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Ahmet Koç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri Özgür Ege Şenyurdusev ve Yiğit Çetinkaya'dan oluşan eskrim takımı, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona için kapsamlı bir hazırlık süreci geçirdi. Derslerden artakalan zamanlarda salondaki çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek kondisyon ve güç depolayan gençler, emeklerinin karşılığını kupaya ulaşarak aldı. 2023 yılında eskrim takımıyla Türkiye ikinciliği elde eden İEÜ, beklediği şampiyonluğu bu sene elde ederek zirveye yerleşti.