İzmirspor’da yeni dönem başlıyor

İZMİR'İN efsane takımlarından İzmirspor şu an Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ederken başkanlığına süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden Ali Koyuncuoğlu seçildi. Koyuncuoğlu, iki adaylı seçimde rakibi Emin İşletir'i bir oy farkla geçmeyi başararak kulübün yeni başkanı oldu. Ali Koyuncuoğlu'nun yönetim kurulu listesinde iş dünyası ile spor camiasından farklı isimler yer aldı. Listede bulunan isimler ise şöyle: Osman Gökçe, Cihan Demir, Güven Üztuğ, Gözde Bilsev, Özer Bür, Levent İskenderler, Hasan Özkoç, Veli Koçer, Asım Pamuk, Oğün Sivri, Yiğit Gür, Mutlu Avcı. Koyuncuoğlu, ekibiyle beraber altyapı çalışmalarını güçlendireceklerini ifade ederken spor okullarını İzmir çevresine yayacaklarını ve takımlarının layık olduğu yere yükseleceğinin altını çizdi.