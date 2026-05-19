Karşıyaka’da Basatemür’den veda

Yeni sezon öncesi kongre sürecine odaklanan Karşıyaka'da, 3'üncü Lig'de play-off'tan elenen futbol takımının gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran teknik direktör Burhanettin Basatemür, sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrıldı. Sezon öncesi belirsizlik yaşanan yeşil-kırmızılılarda 11 futbolcunun sözleşmesi sona erip serbest kalırken, Basa- temür de kongreyi beklemeden gitti. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok kulübün radarında olan tecrübeli teknik adam, taraftara veda mesajı paylaştı. Basatemür mesajında, "Severek ve isteyerek geldiğimiz, yeni bir şeyler yaparak büyük bir adım atmayı hayal ettiğimiz sezonun sonundayız" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Tecrübeli teknik adam, "Birçok güzellik yaşadığımız yılın final kısmını maalesef geçemedik. Sayfalara sığmayacak kadar teşekkür etmemiz gerekenler var. Başkanlarımızdan yönetimlerimize, profesyonel şubemizden personellerimize, oyuncularımızdan destek ekibimize, altyapımıza, gördükleri her yerde bizlere sevgi gösteren, isimlerini bilemediğimiz camiamızın değerlerine ve elbette ki tribünümüze... Başta sayfalarımız olmak üzere çok değerli taraftarımıza. Bize çok özel anlar yaşatan taraftarımıza biz o özel anı maalesef yaşatamadık. Bu, yaşadığımız sıkıntının da en büyük sebebiydi. İnşallah Karşıyakamız her açıdan olması gereken yerlere en kısa zamanda gelir. İçimizde bir şeyler eksik kalarak hoşça kalın" ifadelerini kullandı.