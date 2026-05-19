Trabzonspor kendini aştı

SÜPER Lig'i 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 4 sezon içinde en fazla puan aldığı sezonu geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 81 puan elde eden bordo- mavililer, söz konusu dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı. Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle 57, 2023- 2024'te 38 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyetle 67, 2024-2025'te 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puan elde etti. Trabzonspor, bu sezon ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 69 puanla son 4 sezon içindeki en fazla puanı topladı. Bordo-mavililer, dış sahada 17 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 36 puan elde ederken ligde de deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu. Karadeniz ekibi, iç sahada ise 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 33 puan toplayarak deplasman başarısının gerisinde kaldı.