Aliağa’da yaprak dökümü

TFF 2. Lig'de Play-Off'a kalan ancak istediği sonuçları alamayarak Birinci Lig'e yükselme hayallerini erteleyen Aliağa Futbol Kulübü'nde ayrılık rüzgarı esmeye devam ediyor. Önceki gün deneyimli forvet Malik Karaahmet'le yol ayrımına giden sarı-siyahlılarda yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürerken ayrılık kararları da devam ediyor. İzmir temsilcisi, yeni yapılanma süreci kapsamında

Kubilay Anteplioğlu, Mustafa Saymak ve Koray Kılınç ile de yollarını ayırdı. Sarı-siyahlılar, yaptığı paylaşımlarla oyunculara takıma verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ederken, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

YENİ sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen İzmir ekibinde, dış transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürerken, Yusuf Balcıoğlu, İlyas Kubilay Yavuz, Atabey Çiçek, Çağlar Şahin Akbaba ve Hamza Gür gibi isimlerle de temaslar devam ediyor.