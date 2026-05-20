Besiktaş’ta Altay Bayındır bekleyişi

TRENDYOL Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta takımın başına geçecek isimle ilgili çalışmalar başladı. Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör çalışmalarına ek olarak transferle ilgili planlamalar da sürüyor. Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündemdeki isim Manchester United forması giyen Altay Bayındır oldu.28 yaşındaki file bekçisi ile uzun süredir ilgilen Beşiktaş'ta transferle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İNGİLTERE'DE 17 MAÇA ÇIKTI

İNGİLİZ basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Altay'a olan ilgisi devam ediyor. Haberde, milli kalecinin Manchester United'dan bu yaz ayrılabileceği ancak Beşiktaş'a transferinin siyahbeyazlı takımın yeni teknik direktörüne bağlı olduğu belirtildi. Manchester United'a Fenerbahçe'den 2023'te transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde 17 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda kalesinde 31 gol görürken 3 maçta gole izin vermedi. Altay Bayındır'ın Manchester United'la bir yılı opsiyonlu iki yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.