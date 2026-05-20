Bodrum FK’dan Hüseyin atağı

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşilbeyazlıların savunma hattını güçlendirmek adına Süper Lig'e veda eden Antalyaspor'un deneyimli stoperi Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki savunmacının sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması nedeniyle Bodrum temsilcisinin transfer için harekete geçtiği kaydedildi. Bonservis engelinin bulunmaması, transferin kısa sürede sonuçlanma ihtimalini artırırken, Bodrum FK yönetiminin oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

23 KARŞILAŞMADA GÖREV YAPTI

FUTBOLA Ünye Belediyespor altyapısında başlayan Hüseyin Türkmen, daha sonra 1461 Trabzon'da forma giydi. Ardından Trabzonspor altyapısına transfer olan tecrübeli oyuncu, U19 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekerek 2017-2018 sezonunda bordo-mavili ekibin A takımına yükseldi. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen Türkmen, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'a transfer oldu. Geride kalan sezonda kırmızı- beyazlı ekipte 23 karşılaşmada görev yapan deneyimli stoper, skor katkısı veremese de savunmadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Bodrum FK kurmaylarının, Süper Lig ve Avrupa deneyimi bulunan oyuncuyu kadroya katarak savunmaya önemli bir takviye yapmayı hedeflediği öğrenildi.

TAULANT SEFERI'YE TEKLİF YAĞIYOR

BODRUM FK'nın 30 yaşındaki Arnavut oyuncusu Taulant Seferi'ye birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekibin başarılı futbolcusu için Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor ile 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un devreye girdiği belirtildi. Öte yandan Fransa 2. Lig ekiplerinden Grenoble'ın da Seferi için resmi teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Bodrum FK yönetiminin ise gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve oyuncunun bonservis durumuna göre karar vereceği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon takımın önemli isimlerinden biri olan Seferi'ye yurt dışından da ilginin artarak devam ettiği öğrenildi. Deneyimli oyuncu 43 maçta 17 gol, 7 asistle takımına önemli katkılar sunmuştu.