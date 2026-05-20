Fenerbahçe’de Skriniar gelişmesi

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar rüya gibi bir transferle İstanbul'a veda etmeye hazırlanıyor. Real Madrid'in başına geçmek için gün sayan Jose Mourinho'nun Slovak stoperi yeni savunma lideri yapmak istediği iddia edildi. Inter ve PSG geçmişiyle savunmanın lideri olarak görülen Skriniar'ın, Real Madrid'den gelmesi muhtemel teklif sonrası ayrılık kararı alacağı konuşuluyor. İddialara göre Mourinho, Real Madrid defansının liderliğini emanet edeceği ismi Milan Skriniar olarak belirledi.

MOURİNHO'YA HAYRAN

Inter'de yıllarca kaptanlık pazubandını takan ve ardından Paris Saint-Germain formasıyla en üst seviyede büyük bir tecrübe kazanan 31 yaşındaki Skriniar, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de prensiydi. Başarılı stoper de, Portekizli hoca ile olan bağını şu sözlerle özetlemişti: "Jose Mourinho muhteşem bir teknik direktör. Onunla her zaman harika bir ilişkimiz oldu." Transfer kulislerinde konuşulan en net gerçek ise, Real Madrid'in bu operasyonda önünün açık olduğu. Skriniar için Real Madrid gibi bir dünya devinden gelecek resmi bir teklif karşısında, Fenerbahçe'nin bu transfere engel olmayacağı belirtiliyor.