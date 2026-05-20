Karşıyaka’da seçim tarihi belli oldu

İZMİR'İN köklü kulüplerinden Karşıyaka'da olağanüstü seçimli genel kurul sürecine ilişkin açıklama geldi. Yeşil-kırmızılı yönetim, seçimli genel kurulun 11 Haziran Perşembe günü yapılacağını duyurdu. Daha önce 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçimli genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 7 Nisan'da yapılmasının kararlaştırılmış ancak 7 Nisan'daki toplantıda tüzüğün 22'nci maddesine uygun adaylık başvurusu yapılmaması gerekçesiyle yeni bir tarih belirlemek üzere kurul ertelenmişti.

ÇOĞUNLUK ARANMAYACAK

KULÜP sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirileceği bildirildi. Yeşil-kırmızılıların Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun çoğunluk şartı aranmadan gerçekleştirileceği ve ayrıca ilk toplantı tarihindeki genel kurul üye listesinin geçerli olacağı belirtildi.