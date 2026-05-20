Manisa FK’da hedef zirve

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da yeni sezon hedefi netleşti. Kurmayların geçtiğimiz gün teknik direktör Ahmet Pektaş ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve yeni sezon hedefinin direkt şampiyonluk olarak belirlendiği ifade edildi. Özellikle son haftalarda alınan galibiyetlerle Play-Off'un kapısından dönen siyah-beyazlı ekipte iskelet kadronun korunması planlanırken, yönetimden Ahmet Pektaş'a güvenoyu çıktı. İstikrarlı bir takım oluşturmak isteyen yönetimin, transfer çalışmalarını da Pektaş'ın raporu doğrultusunda sürdüreceği öğrenildi. Manisa FK, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 38 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak sezonu 9. sırada tamamlamıştı.