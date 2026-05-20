Osimhen’e kanca

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gündem transfere dönerken, flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basınından, 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Basında yer alan habere göre, Chelsea'de yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun ilk transferi Victor Osimhen olabilir. Victor Osimhen'in temsilcileri ve aracılarının, Avrupa genelinde üst düzey fırsatları yeniden aktif olarak araştırdığı öğrenildi. Bu doğrultuda Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle Chelsea'nin de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yarışa girdiği belirtildi. Galatasaray'ın ise Osimhen'in ayrılığına izin vermeye hiç niyetli olmadığı ve Nijeryalı santrforu kadrosunda tutmak için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. Öte yandan Osimhen için konuşulan bonservis ücretinin 100 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi. Bu gelişmelerin yanı sıra haberde belirtilen detaya göre; Galatasaray'ın, Osimhen'i göndermeye niyeti olmasa da yıldız golcünün kariyerinin sonraki adımlarıyla ilgili perde arkasında görüşmelerin ve ön hazırlıkların yapıldığı aktarıldı. Aracıların, yaz transfer dönemi öncesi piyasayı değerlendirirken Osimhen'in profilini çeşitli büyük Avrupa kulüplerine tekrar sunmaya başladıkları yazıldı. Yıldız futbolcuyu Real Madrid ve Barcelona'nın da istediği öne sürülmüştü.

GÜÇLÜ BİR G.SARAY İNŞA EDİYORUZ

GALATASARAY Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama organizasyonu düzenledi. Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kutlama etkinliğine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ve sporcular katıldı. Törende konuşan başkan Dursun Özbek, yenilenen tesislerde bir araya geldiklerini aktararak, "Milletimizin bağımsızlık yolculuğunun ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, umut, cesaret ve geleceğe duyulan inancın sembolü olmuştur. Galatasaray da tarih boyunca tam olarak bu değerlerin temsilcisi, cesur hedeflerin, yenilikçi fikirlerin, ileriye bakma iradesinin doğduğu bir kurum olmuştur. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefi sadece bir sportif hedef değil, öz güvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu karakter vardır." ifadelerini kullandı.