Selendi’de Mehmet Akif Ersoy rüzgarı

MANİSA'NIN Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası kız ve erkek voleybol turnuvasında Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi büyük başarı elde etti. Turnuvada rakiplerini mağlup eden okulun kız ve erkek voleybol takımları şampiyon oldu. Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 4 lisenin katılımıyla kapalı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalar lig usulüne göre oynandı. Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kız ve erkek voleybol takımları oynadıkları tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında verileceği öğrenildi.