Trabzon’dan İtalya çıkarması

SÜPER Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve bir yandan transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor gözünü İtalya'ya çevirdi. Trendyol Süper Lig'de sezonu 69. puanla üçüncü sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Trabzonspor gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı.

HEDEF RAFIU

Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer için yeni bir iddia ortaya atıldı. Nicolo Schira'nın haberine göre

Trabzonspor, Pisa'da forma giyen Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında bordomavililerin, 23 yaşındaki Nijeryalı golcü için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği de belirtildi. Bu sezon Pisa formasıyla 12 resmi maça çıkan Rafiu Durosinmi bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.