Yunusemreli judocular çifte madalya kazandı

KARAMAN'DA düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular Beyza Tüfek ve Melis Kurt, Türkiye dereceleriyle Manisa'ya gurur yaşattı. Şampiyonada 36 kiloda tatamiye çıkan Beyza Tüfek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 48 kiloda mücadele eden Melis Kurt ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde edilen derecelerle Manisa'ya gurur yaşatan sporcular, milli takım formasını giymeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Bülent Kanik, minik judocuların başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirterek sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.